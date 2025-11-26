صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

6اشتہاریوں سمیت 10جرائم پیشہ افراد گرفتار

  اسلام آباد
گولڑہ، نون، ہمک میں کارروائیاں، منشیات، اسلحہ برآمد،مقدمات درج

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 6اشتہاریوں سمیت 10جرائم پیشہ افراد گرفتار کرلئے، ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلے میں گولڑہ، نون اور تھانہ ہمک پولیس نے چار ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 360گرام چرس، 75گرام ہیروئن، 730گرام آئس اور مختلف بور کے دو پستول معہ ایمونیشن برآمد کر لیے، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے، اشتہا ری اور عدالتی مفرروان کی گرفتار ی کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 6مجرمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔

 

