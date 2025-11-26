6اشتہاریوں سمیت 10جرائم پیشہ افراد گرفتار
گولڑہ، نون، ہمک میں کارروائیاں، منشیات، اسلحہ برآمد،مقدمات درج
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 6اشتہاریوں سمیت 10جرائم پیشہ افراد گرفتار کرلئے، ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلے میں گولڑہ، نون اور تھانہ ہمک پولیس نے چار ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 360گرام چرس، 75گرام ہیروئن، 730گرام آئس اور مختلف بور کے دو پستول معہ ایمونیشن برآمد کر لیے، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے، اشتہا ری اور عدالتی مفرروان کی گرفتار ی کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 6مجرمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔