قومی کمیشن وقارِ نسواں کا 16روزہ انسدادِ تشدد مہم کا آغاز
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) قومی کمیشن برائے وقارِ نسواں نے 16روزہ انسدادِ تشدد مہم کا آغاز کر دیا جس کے تحت پاکستان کے پہلے جدید ملٹی چینل جینڈر بیسڈ وائلنس کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم، ڈیجیٹل سیفٹی ویڈیو سیریز اور ٹیکنالوجی سے جڑے صنفی تشدد کے بارے میں قومی آگاہی مہم متعارف کرائی گئی۔
چیئرپرسن کمیشن اُمِ لیلیٰ اظہر نے کہا کہ یہ مہم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر عورت اور بچی کا وقار، سلامتی اور انصاف بنیادی حق ہے۔ اس سال کا عالمی موضوع ٹیکنالوجی کے ذریعے بڑھتے ہوئے تشدد کی سنگین نوعیت کو اجاگر کرتا ہے، جس کیلئے فوری سرمایہ کاری اور مربوط قومی اقدامات ناگزیر ہیں۔