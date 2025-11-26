تعلیمی اداروں سے منشیات خاتمے کیلئے موثر حکمت عملی بنانے کا فیصلہ
تمام ادارے منشیات کے خلاف فعال ،نشہ اب نہیں مہم ایک کڑی، آئی جی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارالحکومت میں تعلیمی اداروں سے منشیات کے خاتمے کیلئے کریک ڈائون کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ضمن میں اسلام آباد پولیس نے سنٹرل پولیس آفس میں تعلیمی اداروں سے منشیات کے مکمل خاتمے کیلئے میٹنگ کا انعقاد کیا، اسلام آبا دپولیس اورانسداد منشیات فورس کے سینئر افسران سمیت متعددتعلیمی اداروں اور یونیورسٹیز کے نمائندوں نے شرکت کی، میٹنگ میں اسلام آباد پولیس اور انسداد منشیات فورس نے تعلیمی اداروں سے منشیات کے خاتمے اور نوجوان نسل کو اس ناسور سے محفوظ رکھنے کیلئے جامعہ حکمت عملی بنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس مکروہ کاروبار میں ملوث تمام عناصر کے سدباب کو یقینی بنایا جاسکے۔ اس کے ساتھ نوجوان نسل میں اس ناسور کے نقصانات کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کیلئے تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر خصوصی آگاہی سیمینارز منعقد کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئی جی علی ناصر رضوی نے کہا کہ پاکستان میں سرکاری سطح پر اسلام آبا دپولیس سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے منشیات کے خلاف فعال ہیں، جبکہ اسلام آباد پولیس کی نشہ اب نہیں مہم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا مقصد معاشرے سے منشیات کا خاتمہ ہے۔