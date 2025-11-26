صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی اداروں سے منشیات خاتمے کیلئے موثر حکمت عملی بنانے کا فیصلہ

  • اسلام آباد
تعلیمی اداروں سے منشیات خاتمے کیلئے موثر حکمت عملی بنانے کا فیصلہ

تمام ادارے منشیات کے خلاف فعال ،نشہ اب نہیں مہم ایک کڑی، آئی جی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارالحکومت میں تعلیمی اداروں سے منشیات کے خاتمے کیلئے کریک ڈائون کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ضمن میں اسلام آباد پولیس نے سنٹرل پولیس آفس میں تعلیمی اداروں سے منشیات کے مکمل خاتمے کیلئے میٹنگ کا انعقاد کیا، اسلام آبا دپولیس اورانسداد منشیات فورس کے سینئر افسران سمیت متعددتعلیمی اداروں اور یونیورسٹیز کے نمائندوں نے شرکت کی، میٹنگ میں اسلام آباد پولیس اور انسداد منشیات فورس نے تعلیمی اداروں سے منشیات کے خاتمے اور نوجوان نسل کو اس ناسور سے محفوظ رکھنے کیلئے جامعہ حکمت عملی بنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس مکروہ کاروبار میں ملوث تمام عناصر کے سدباب کو یقینی بنایا جاسکے۔ اس کے ساتھ نوجوان نسل میں اس ناسور کے نقصانات کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کیلئے تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر خصوصی آگاہی سیمینارز منعقد کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئی جی علی ناصر رضوی نے کہا کہ پاکستان میں سرکاری سطح پر اسلام آبا دپولیس سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے منشیات کے خلاف فعال ہیں، جبکہ اسلام آباد پولیس کی نشہ اب نہیں مہم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا مقصد معاشرے سے منشیات کا خاتمہ ہے۔

