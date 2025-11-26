آر ڈی اے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن، 50جائیدادیں سربمہر
ٹیپو روڈ، راول روڈ، رحیم آباد میں کارروائیاں، نجی ہائوسنگ سوسائٹی کا دفتر بھی سیل
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) آر ڈی اے انفورسمنٹ سکواڈ نے ٹیپو روڈ، راول روڈ اور رحیم آباد میں انسدادِ تجاوزات آپریشن کرتے ہوئے 50جائیدادیں سربمہر کر دیں۔ آپریشن میں چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ ، پیرا فورس اور تھانہ وارث خان کی پولیس نے معاونت کی۔ غیر قانونی اور بے اجازت تعمیرات، شیڈز، سٹریٹ اسٹالز، کار شو رومز، ٹائروں کی دکانیں اور سروس سٹیشنز کو مسمار کر دیا گیا جبکہ مذکورہ علاقوں میں 50غیر قانونی پراپرٹیز کو سیل کر دیا گیا۔ ایک اور کارروائی میں آر ڈی اے انفورسمنٹ سکواڈ نے صدر راولپنڈی میں غیر منظور شدہ قائم نجی ہائوسنگ سکیم کے دفتر کو سیل کر دیا۔ متعلقہ جائیداد کے مالکان نے ضروری منظوریوں اور این او سی کے بغیر عمارتیں تعمیر کیں۔