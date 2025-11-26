صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑواں شہروں میں آپریشز، 2125افراد، 1085گھروں کی چیکنگ

  • اسلام آباد
جڑواں شہروں میں آپریشز، 2125افراد، 1085گھروں کی چیکنگ

اسلام آباد میں 24گاڑیاں، 40موٹرسائیکلوں کی چیکنگ، 11افراد تھانے منتقلراولپنڈی میں 816دکانیں، 24ہوٹل، کرایہ داروں کے کوائف کو چیک کئے گئے

اسلام آباد، راولپنڈی (خصوصی رپورٹر، خبرنگار) اسلام آباد پولیس نے تھانہ ترنول کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران 170افراد، 67گھروں، 24گاڑیوں اور 40موٹر سائیکلوں کو چیک کیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے 11 مشکوک افراد کوتھانہ منتقل کیا گیا۔ ادھر راولپنڈی پولیس کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز، 1018 گھر، 816دکانیں، 24ہوٹل، 4ہاسٹل اور مجموعی طور پر 1955افراد کے کوائف چیک کئے گئے۔ سرچ آپریشنز کے دوران، 5کباڑ خانے، 2ہاسٹل، 4بس/ ٹرک اسٹینڈ اور کرایہ داروں کے کوائف کی بھی چیکنگ کی گئی، کوائف کرایہ داری کا اندراج نہ کروانے والے افراد کیخلاف 4مقدمات درج کیے گئے۔ سرچ آپریشنز تھانہ نصیرآباد، صدر واہ، پیرودھائی، گنجمنڈی، سٹی، وارث خان، بنی، نیوٹاؤن، صادق آباد، رتہ امرال، چونترہ، مندرہ اور صدر بیرونی کے علاقوں میں کیے گئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر