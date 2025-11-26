جڑواں شہروں میں آپریشز، 2125افراد، 1085گھروں کی چیکنگ
اسلام آباد میں 24گاڑیاں، 40موٹرسائیکلوں کی چیکنگ، 11افراد تھانے منتقلراولپنڈی میں 816دکانیں، 24ہوٹل، کرایہ داروں کے کوائف کو چیک کئے گئے
اسلام آباد، راولپنڈی (خصوصی رپورٹر، خبرنگار) اسلام آباد پولیس نے تھانہ ترنول کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران 170افراد، 67گھروں، 24گاڑیوں اور 40موٹر سائیکلوں کو چیک کیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے 11 مشکوک افراد کوتھانہ منتقل کیا گیا۔ ادھر راولپنڈی پولیس کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز، 1018 گھر، 816دکانیں، 24ہوٹل، 4ہاسٹل اور مجموعی طور پر 1955افراد کے کوائف چیک کئے گئے۔ سرچ آپریشنز کے دوران، 5کباڑ خانے، 2ہاسٹل، 4بس/ ٹرک اسٹینڈ اور کرایہ داروں کے کوائف کی بھی چیکنگ کی گئی، کوائف کرایہ داری کا اندراج نہ کروانے والے افراد کیخلاف 4مقدمات درج کیے گئے۔ سرچ آپریشنز تھانہ نصیرآباد، صدر واہ، پیرودھائی، گنجمنڈی، سٹی، وارث خان، بنی، نیوٹاؤن، صادق آباد، رتہ امرال، چونترہ، مندرہ اور صدر بیرونی کے علاقوں میں کیے گئے۔