گداگری کی روک تھام کیلئے آگاہی واک

  • اسلام آباد
گداگری کی روک تھام کیلئے آگاہی واک

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) گداگری کی روک تھام اور عوام میں آگاہی کے فروغ کیلئے محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے زیراہتمام ڈویژن بھر میں انسدادِ گداگری واکس اور سیمینارز کا اہتمام کیا گیا۔

اس سلسلے کی مرکزی واک راولپنڈی میں سوشل ویلفیئر کمپلیکس کھنہ روڈ سے چونگی نمبر 8تک نکالی گئی۔ جس میں شہریوں، سول سوسائٹی، محکمے کے افسران اور اہلکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر گداگری کے خاتمے اور عوامی شعور بیدار کرنے سے متعلق نعرے درج تھے۔

