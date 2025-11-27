تلہ گنگ، پولیس کا سرچ آپریشن، 5 اشتہاریوں سمیت 8 گرفتار
تلہ گنگ (نمائندہ دنیا) ایس ڈی پی او تلہ گنگ سرکل یاسر مطلوب کیانی کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ صدر کا ٹیم کے ہمراہ سرچ آپریشن منشیات فروش کے خلاف کارروائی، منشیات فروش عاطف کے قبضہ سے 1 کلو 80 گرام چرس برآمد کرکے مقدمہ درج کر لیا، 5 اشتہاری اور 3 عدالتی مفروران کو بھی گرفتار کر لیا۔
