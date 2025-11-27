صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تلہ گنگ، پولیس کا سرچ آپریشن، 5 اشتہاریوں سمیت 8 گرفتار

  • اسلام آباد
تلہ گنگ، پولیس کا سرچ آپریشن، 5 اشتہاریوں سمیت 8 گرفتار

تلہ گنگ (نمائندہ دنیا) ایس ڈی پی او تلہ گنگ سرکل یاسر مطلوب کیانی کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ صدر کا ٹیم کے ہمراہ سرچ آپریشن منشیات فروش کے خلاف کارروائی، منشیات فروش عاطف کے قبضہ سے 1 کلو 80 گرام چرس برآمد کرکے مقدمہ درج کر لیا، 5 اشتہاری اور 3 عدالتی مفروران کو بھی گرفتار کر لیا۔

ایس ڈی پی او تلہ گنگ سرکل یاسر مطلوب کیانی کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ صدر کا ٹیم کے ہمراہ سرچ آپریشن منشیات فروش کے خلاف کارروائی، منشیات فروش عاطف کے قبضہ سے 1 کلو 80 گرام چرس برآمد کرکے مقدمہ درج کر لیا، 5 اشتہاری اور 3 عدالتی مفروران کو بھی گرفتار کر لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جڑانوالہ تاندلیانوالہ میں جانوروں کا غیر قانونی شکار

کمشنرراجہ جہانگیر پیچ ورک کے کام کا معائنہ کرنے پہنچ گئے

سیکرٹری ہاؤسنگ کا ایسٹرن ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ

ضلع جھنگ میں شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا

محکمہ زراعت کی کارروائی، جعلی کھاد کی 31 بوریاں برآمد

ڈپٹی کمشنر کا شہر کا دورہ ، صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن