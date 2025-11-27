وفاقی تعلیمی اداروں کیلئے موسم سرما کے نئے اوقات کارجاری ،یکم دسمبر سے اطلاق
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایف ڈی ای نے تعلیمی اداروں کے لیے موسم سرما کے اوقات کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ اوقات یکم دسمبر 2025 سے 31 جنوری 2026 تک نافذ العمل ہوں گے۔
سنگل شفٹ سکولز کے لیے اوقات پیر تا جمعرات صبح 08:30 بجے سے دوپہر 02:00 بجے تک ہوں گے ، جمعہ کو یہ اوقات صبح 08:30 سے دوپہر 12:30 تک مقرر کیے گئے ہیں۔ پری کلاسز کے لیے اوقات صبح 08:30 سے دوپہر 12:30 تک ہوں گے ۔ای سی ای کلاسز کے لیے ECE-I صبح 08:30 سے 11:30 تک اور ECE-II صبح 11:30 سے دوپہر 02:30 تک منعقد ہوں گی۔ ڈبل شفٹ سکولز میں صبح کی شفٹ پیر تا جمعرات صبح 08:15 سے دوپہر 01:15 تک اور جمعہ کو 08:15 سے 12:15 تک ہوگی۔ شام کی شفٹ کے اوقات پیر تا جمعرات 01:15 دوپہر سے 06:00 شام تک، جبکہ جمعہ کو 02:30 دوپہر سے 06:00 شام تک مقرر کیے گئے ہیں۔پوسٹ گریجویٹ کالجز کے لیے اوقات صبح 08:30 سے دوپہر 02:00 تک یا ضرورت کے مطابق 04:00 شام تک ہوں گے۔