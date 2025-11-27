صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارہ کہو ،پولیس کی ہوٹل میں کھلی کچہری ،شکایات کے انبار

  • اسلام آباد
چوروں، ڈاکوؤں ،غنڈا گردی اور منشیات فروشی کے خلاف شہری پھٹ پڑے جرائم کا خاتمہ کرینگے ،ڈی ایس پی ،شہریوں کے بند کمرے میں کچہری پر تحفظات

بھارہ کہو (نمائندہ دنیا ) تھانہ بھارہ کہو پولیس کی جانب سے نجی ہوٹل میں ایک کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ،ڈی ایس پی شمس اکبر ،ایس ایچ او و دیگر افسران نے شرکت کی ۔ شہریوں نے جرائم پر شکایات کے انبار لگا دیئے ،چوروں، ڈاکوؤں ،غنڈا گردی اور منشیات فروشی کے خلاف شہری پھٹ پڑے ۔ منشیات فروشی نوجوان نسلوں کو برباد کر رہی ہے اور کئی نوجوان آئس نشہ سے زندگی کی بازی ہار گئے ، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او نے یقین دہانی کرائی کے عوام کے تعاون سے جرائم اور لاقانونیت کا مکمل خاتمہ کریں گے ، غیر قانونی رہائش پزیر غیر ملکیوں اور جرائم پیشہ افراد سے علاقے کو پاک کریں گے ، بھارہ کہو سے قبضہ مافیا اور منشیات فروشی کوجڑ سے ختم کریں گے ،ادھر شہریوں اور عوامی حلقوں نے کہا کہ بھارہ کہو پولیس کی بند کمروں میں کھلی کچہری ایک ڈرامہ ہے ،من پسند افراد کو بلا کر صرف اپنی تعریفیں کرائی گئیں ، انہوں نے ایس ایس پی آپریشنر سے بھارہ کہو میں کھلی کچہری لگانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

