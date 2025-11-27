صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں دوسرے روز بھی ڈینگی کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں دوسرے روز بھی ڈینگی کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آباد میں ڈینگی کے خلاف ضلعی انتظامیہ کی کارروائیوں کے باعث شہر میں مسلسل دوسرے روز بھی ڈینگی کا کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا۔

 ہسپتالوں میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد مزید کم ہو کر صرف 2 افراد رہ گئی۔ضلعی انتظامیہ نے ڈینگی کنٹرول کے لیے شہر بھر کے 992 ہائی رسک زونز پر فوگنگ کی اور ڈینگی سرویلینس ٹیموں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 24,661 مقامات کا تفصیلی معائنہ مکمل کیا۔ کمرشل ہاٹ سپاٹس کی چیکنگ کے دوران 47 مقامات پر مثبت لاروا کی نشاندہی ہوئی، جبکہ دو نیگیٹو لاروا پوائنٹس کی کارروائی کے بعد مکمل طور پر کلئیر قرار دیے گئے ۔رہائشی اور عوامی علاقوں میں 52 سپاٹس پر سپرے ٹاسک کامیابی سے پورا کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پیپلزپارٹی عوامی حقوق کی مضبوط آواز،مخدوم احمد محمود

معذور افراد میں معاون آلات کی تقسیم

ڈینگی کے امراض میں اضافہ

فوڈ اتھارٹی سرگرم، 100کلو غیر معیاری مصالحہ جات برآمد

میپکونادہندگان کے کنکشن منقطع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن