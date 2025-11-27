اسلام آباد میں دوسرے روز بھی ڈینگی کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آباد میں ڈینگی کے خلاف ضلعی انتظامیہ کی کارروائیوں کے باعث شہر میں مسلسل دوسرے روز بھی ڈینگی کا کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا۔
ہسپتالوں میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد مزید کم ہو کر صرف 2 افراد رہ گئی۔ضلعی انتظامیہ نے ڈینگی کنٹرول کے لیے شہر بھر کے 992 ہائی رسک زونز پر فوگنگ کی اور ڈینگی سرویلینس ٹیموں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 24,661 مقامات کا تفصیلی معائنہ مکمل کیا۔ کمرشل ہاٹ سپاٹس کی چیکنگ کے دوران 47 مقامات پر مثبت لاروا کی نشاندہی ہوئی، جبکہ دو نیگیٹو لاروا پوائنٹس کی کارروائی کے بعد مکمل طور پر کلئیر قرار دیے گئے ۔رہائشی اور عوامی علاقوں میں 52 سپاٹس پر سپرے ٹاسک کامیابی سے پورا کیا گیا۔