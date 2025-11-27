صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ، چکلالہ کنٹونمنٹس بورڈ کیلئے کئیر ٹیکر سیٹ اپ کا اعلان

  • اسلام آباد
راولپنڈی ، چکلالہ کنٹونمنٹس بورڈ کیلئے کئیر ٹیکر سیٹ اپ کا اعلان

ایک سویلین اور ایک فوجی نامزد ممبر پر مشتمل سیٹ اپ آج سے ذمہ داریاں سنبھالے گا

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)منتخب عوامی نمائندوں کی چار سالہ مدت مکمل ہونے پر راولپنڈی اور چکلالہ کنٹونمنٹس بورڈ کے لیے کئیر ٹیکر سیٹ اپ ،دونوں کنٹونمنٹس بورڈ کے لیے ایک ایک سویلین نامزد ممبر اور ایک ایک فوجی نامزد ممبر پر مشتمل کئیر ٹیکر سیٹ اپ آج سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لے گا۔ کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی کے لیے نامزد سویلین ممبر ممتاز تاجر راہنما زاہد بختاوری ، فوجی ممبر لیفٹیننٹ کرنل شکیل کی تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ کے لیے نامزد سویلین ممبر سابق وائس پریذیڈنٹ چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ ملک اظہر نعیم اور نامزد فوجی ممبر لیفٹیننٹ کرنل ولی خان اب کئیر ٹیکر کی حیثیت سے فرائض سرانجام دیں گے ۔

