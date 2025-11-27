صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تلہ گنگ ،2منشیات فروش گرفتار 2کلو سے زائد آئس ،چرس برآمد

  • اسلام آباد
تلہ گنگ (نمائندہ دنیا) منشیات فروش خرم شہزاد سکنہ محلہ ہوا پورہ کے قبضہ سے 1 کلو 200 گرام آئس برآمد کرکے منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزم گرفتار کرلیا ،دوسری کارروائی میں منشیات فروش جعفر کے قبضہ سے 1 کلو 260 گرام چرس برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔

