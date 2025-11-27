پی ٹی اے کے چھاپے ،غیرقانونی سمز،آلات برآمد، 4 گرفتار
اسلام آباد(نیوز رپورٹر)پی ٹی اے اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی لاہور کے تعاون سے متعدد فرنچائزز پر چھاپے مارے، بائیومیٹرک تصدیقی سکینرز کے ذریعے غیر قانونی طور پر سمز کے اجراء میں ملوث تھے۔
چھاپے شاہکوٹ (ضلع ننکانہ صاحب)، حویلی لکھا (ضلع اوکاڑہ) اور یزمان (ضلع بہاولپور) میں مارے گئے ۔ مشتبہ سمیں اور غیر قانونی ایکٹیویشنز میں استعمال ہونے والا سامان برآمد کر کے اپنی تحویل میں لے لیا۔ شاہکوٹ اور حویلی لکھا میں ایک فرنچائز سی ایس آر کو گرفتار کیا گیا، یزمان میں فرنچائز مالک سمیت تین افراد، جن میں منیجر/سپر وائزر بھی شامل ہیں، کو حراست میں لے لیا گیا۔