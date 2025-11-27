5اشتہاریوں سمیت13جرائم پیشہ افراد گرفتار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث پا نچ مجرمان اشتہا ریو ں سمیت 13جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا۔۔۔
ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتارملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔ اس سلسلے میں رمنا، تر نو ل، سبزی منڈی، سبزی منڈی، نون، کر پا اور تھا نہ ہمک پولیس نے آ ٓٹھ ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 3,750گر ام چرس، 215گر ام آ ئس اورمختلف بور کے پا نچ پستول معہ ایمونیشن برآمد کر لئے ، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ مجرمان اشتہا ری اور عدالتی مفرروان کی گرفتار ی کے لئے چلا ئی جا نے والی خصوصی مہم کے دوران پا نچ مجرمان کی گرفتار ی عمل میں لا ئی گئی ۔