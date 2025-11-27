صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5اشتہاریوں سمیت13جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
5اشتہاریوں سمیت13جرائم پیشہ افراد گرفتار

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث پا نچ مجرمان اشتہا ریو ں سمیت 13جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا۔۔۔

ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتارملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔ اس سلسلے میں رمنا، تر نو ل، سبزی منڈی، سبزی منڈی، نون، کر پا اور تھا نہ ہمک پولیس نے آ ٓٹھ ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 3,750گر ام چرس، 215گر ام آ ئس اورمختلف بور کے پا نچ پستول معہ ایمونیشن برآمد کر لئے ، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ مجرمان اشتہا ری اور عدالتی مفرروان کی گرفتار ی کے لئے چلا ئی جا نے والی خصوصی مہم کے دوران پا نچ مجرمان کی گرفتار ی عمل میں لا ئی گئی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پیپلزپارٹی عوامی حقوق کی مضبوط آواز،مخدوم احمد محمود

معذور افراد میں معاون آلات کی تقسیم

ڈینگی کے امراض میں اضافہ

فوڈ اتھارٹی سرگرم، 100کلو غیر معیاری مصالحہ جات برآمد

میپکونادہندگان کے کنکشن منقطع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن