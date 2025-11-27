قتل کے ملزم کو سزائے موت ،11 سال قید ،7 لاکھ جرمانہ
مجرم اشفاق نے فائرنگ کرکے ایک خاتون کو قتل ، دوسری کو زخمی کر دیا تھا
راولپنڈی(خبر نگار) معزز عدالت نے قتل اور ضرر کے مقدمہ میں مجرم کو سزا سنا دی، مجرم کو مجموعی طور پر سزائے موت، 11سال قید، 5 لاکھ روپے ہرجانے ، 2لاکھ5ہزار روپے جرمانے اور 20ہزار روپے ضمان کی سزائیں سنائی گئیں، مجرم اشفاق کو قتل کے جرم میں سزائے موت اور 5لاکھ روپے ہرجانے کی سزا سنائی گئی،مجرم کو دفعہ 449ت پ میں 10 سال قید اور 2لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی،مجرم کو دفعہ 354ت پ میں 1سال قید اور 50ہزار روپے جرمانیکی سزا سنائی گئی، مجر م کو ضرر کے جرم میں 20ہزار روپے ضمان کی سزا سنائی گئی،مجرم نے سابقہ دشمنی پر فائرنگ کرکے خاتون کو قتل جبکہ دوسری خاتون کو زخمی کر دیا تھا ۔