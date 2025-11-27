صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل کے ملزم کو سزائے موت ،11 سال قید ،7 لاکھ جرمانہ

  • اسلام آباد
قتل کے ملزم کو سزائے موت ،11 سال قید ،7 لاکھ جرمانہ

مجرم اشفاق نے فائرنگ کرکے ایک خاتون کو قتل ، دوسری کو زخمی کر دیا تھا

راولپنڈی(خبر نگار) معزز عدالت نے قتل اور ضرر کے مقدمہ میں مجرم کو سزا سنا دی، مجرم کو مجموعی طور پر سزائے موت، 11سال قید، 5 لاکھ روپے ہرجانے ، 2لاکھ5ہزار روپے جرمانے اور 20ہزار روپے ضمان کی سزائیں سنائی گئیں، مجرم اشفاق کو قتل کے جرم میں سزائے موت اور 5لاکھ روپے ہرجانے کی سزا سنائی گئی،مجرم کو دفعہ 449ت پ میں 10 سال قید اور 2لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی،مجرم کو دفعہ 354ت پ میں 1سال قید اور 50ہزار روپے جرمانیکی سزا سنائی گئی، مجر م کو ضرر کے جرم میں 20ہزار روپے ضمان کی سزا سنائی گئی،مجرم نے سابقہ دشمنی پر فائرنگ کرکے خاتون کو قتل جبکہ دوسری خاتون کو زخمی کر دیا تھا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سرکاری اراضی قابضین سے فوری واگزار کرانے کا حکم

ہسپتال میں خصوصی وار ڈزبنے نہ کاؤنٹر،سموگ سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ

’’مولانا ظفر علی کی صحافت سے تحریک آزادی کو نئی ندگی ملی ‘‘

سیالکوٹ میوزیم کا افتتاح 25 دسمبر کو کیا جائے گا

ملکوال:دکانداروں کو تھڑے مسمار کرنے کیلئے 7 دن کی مہلت

حافظ نعیم الرحمن سے رہنما جماعت اسلامی اٹلی خالد محمود خان کی ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن