راولپنڈی میں سرچ آپریشز، 5 غیر قانونی افغان باشندے گرفتار

  • اسلام آباد
832گھر،712 دکانیں، 1865 افراد کی چیکنگ ،کرا یہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر 3مقدمات

راولپنڈی( خبر نگار)سی پی او سید خالد ہمدانی کی ہدایت پر پولیس کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز،سرچ آپریشنز میں 832گھر،712 دکانیں،41 ہوٹل اور مجموعی طور پر1865 افراد کے کوائف کو چیک کیا گیا،سرچ آپریشنز کے دوران5 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو حراست میں لیا گیا، سرچ آپریشنز کے دوران، 14 کباڑخانے ،3بس/ ٹرک اسٹینڈ اور کرایہ داروں کے کوائف کی بھی چیکنگ کی گئی،کوائف کرایہ داری کااندراج نہ کروانے والے افراد کے خلاف 3 مقدمات درج کیے گئے ۔ آپریشنزتھانہ پیرودھائی، گنجمنڈی، سٹی، وارث خان، بنی، نیوٹاؤن، صادق آباد، رتہ اور امرال، چونترہ، جاتلی، روات، مندرہ،صدرواہ، سول لائنز اور مورگاہ کے علاقوں میں کئے گئے ۔

