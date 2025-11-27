صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیڈرل بورڈ کے زیر اہتمام ملی نغموں کا مقابلہ حجاب زاہرہ اور عمر عارف کی پہلی پوزیشن

  • اسلام آباد
فیڈرل بورڈ کے زیر اہتمام ملی نغموں کا مقابلہ حجاب زاہرہ اور عمر عارف کی پہلی پوزیشن

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی تعلیمی بورڈ میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے، جس سے طلباء کی ذہنی استعداد میں اضافہ اور صلاحتیں ابھرتی ہیں۔

فیڈرل بورڈ میں ہفتہ وار ہم نصابی سرگرمیوں کے تیسرے روز ملی نغمہ کا مقابلہ ہوا، جس میں فیڈرل بورڈ سے الحاق شدہ مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ میٹرک لیول کے مقابلوں میں پہلی پوزیشن حجاب زہرا، انٹرمیڈیٹ لیول کے مقابلوں میں پہلی پوزیشن عمر عارف نے حاصل کی،کامیاب امیدواروں میں انعامات تقسیم کئے گئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جڑانوالہ تاندلیانوالہ میں جانوروں کا غیر قانونی شکار

کمشنرراجہ جہانگیر پیچ ورک کے کام کا معائنہ کرنے پہنچ گئے

سیکرٹری ہاؤسنگ کا ایسٹرن ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ

ضلع جھنگ میں شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا

محکمہ زراعت کی کارروائی، جعلی کھاد کی 31 بوریاں برآمد

ڈپٹی کمشنر کا شہر کا دورہ ، صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن