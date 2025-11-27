فیڈرل بورڈ کے زیر اہتمام ملی نغموں کا مقابلہ حجاب زاہرہ اور عمر عارف کی پہلی پوزیشن
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی تعلیمی بورڈ میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے، جس سے طلباء کی ذہنی استعداد میں اضافہ اور صلاحتیں ابھرتی ہیں۔
فیڈرل بورڈ میں ہفتہ وار ہم نصابی سرگرمیوں کے تیسرے روز ملی نغمہ کا مقابلہ ہوا، جس میں فیڈرل بورڈ سے الحاق شدہ مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ میٹرک لیول کے مقابلوں میں پہلی پوزیشن حجاب زہرا، انٹرمیڈیٹ لیول کے مقابلوں میں پہلی پوزیشن عمر عارف نے حاصل کی،کامیاب امیدواروں میں انعامات تقسیم کئے گئے۔