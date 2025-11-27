صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
محکمہ لائیوسٹاک میں فیلڈ سروسز کو مؤثر بنانے کے لیے موٹر سائیکل تقسیم

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)محکمہ لائیوسٹاک میں فیلڈ سروسز کو مزید مؤثر بنانے کے لیے موٹر سائیکل تقسیم کرنے کی تقریب ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک آفس ہوئی۔

تقریب کا افتتاح ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر ارشد لطیف ارشد نے کیا۔تقریب میں محکمہ لائیوسٹاک کے افسران، ویٹرنری آفیسرز اور عملے نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مجموعی طور پر 35ویٹرنری آفیسرز کو سرکاری فیلڈ ڈیوٹی میں تیزی اور بہتری کے لیے موٹر سائیکلیں فراہم کی گئیں، جو کہ بلا سود آسان اقساط پر مہیا کی گئیں۔

