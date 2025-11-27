محکمہ لائیوسٹاک میں فیلڈ سروسز کو مؤثر بنانے کے لیے موٹر سائیکل تقسیم
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)محکمہ لائیوسٹاک میں فیلڈ سروسز کو مزید مؤثر بنانے کے لیے موٹر سائیکل تقسیم کرنے کی تقریب ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک آفس ہوئی۔
تقریب کا افتتاح ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر ارشد لطیف ارشد نے کیا۔تقریب میں محکمہ لائیوسٹاک کے افسران، ویٹرنری آفیسرز اور عملے نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مجموعی طور پر 35ویٹرنری آفیسرز کو سرکاری فیلڈ ڈیوٹی میں تیزی اور بہتری کے لیے موٹر سائیکلیں فراہم کی گئیں، جو کہ بلا سود آسان اقساط پر مہیا کی گئیں۔