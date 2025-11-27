اسلام آباد ہائیکورٹ بار کے زیر اہتمام محفل سماع
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیراہتمام نئی تعمیر شدہ بار عمارت میں محفل سماع کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
جس میں ہائیکورٹ بار کے صدر واجد علی گیلانی، سیکرٹری منظوراحمد ججہ، بار کابینہ، وکلاء، اور عدالتی شخصیات نے شرکت کی۔ محفل کا آغاز اسلام آباد کچہری دھماکے کے شہداء اور زخمیوں کے لیے خصوصی دعا سے ہوا ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سید واجد گیلانی نے کہا کہ موجودہ کابینہ کی شبانہ روز محنت کے باعث بار کی نئی عمارت میں یہ پروگرام ممکن ہوسکا۔