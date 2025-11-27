یکم دسمبر سے غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹس،ریسٹورنٹس کیخلاف کریک ڈائون
30نومبر تک رجسٹریشن نہ کرانے پر ریسٹورنٹس سیل ، جرمانے ہونگے ،ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے خبردار کیا ہے کہ غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹس اور ریسٹورنٹس کی رجسٹریشن کی آخری تاریخ 30 نومبر ہے ، یکم دسمبر سے ایسے کسی بھی ادارے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اتھارٹی روزانہ کی بنیاد پر انسپکشنز کرے گی۔ غیر رجسٹرڈ اداروں کو سیل اور بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے ۔رجسٹریشن کے لیے شہری بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر میں رابطہ کیا جا سکتا ہے ، جہاں لائسنس حاصل کرنے کے عمل میں سہولت فراہم کی جائے گی۔