یکم دسمبر سے غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹس،ریسٹورنٹس کیخلاف کریک ڈائون

  • اسلام آباد
30نومبر تک رجسٹریشن نہ کرانے پر ریسٹورنٹس سیل ، جرمانے ہونگے ،ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے خبردار کیا ہے کہ غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹس اور ریسٹورنٹس کی رجسٹریشن کی آخری تاریخ 30 نومبر ہے ، یکم دسمبر سے ایسے کسی بھی ادارے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اتھارٹی روزانہ کی بنیاد پر انسپکشنز کرے گی۔ غیر رجسٹرڈ اداروں کو سیل اور بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے ۔رجسٹریشن کے لیے شہری بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر میں رابطہ کیا جا سکتا ہے ، جہاں لائسنس حاصل کرنے کے عمل میں سہولت فراہم کی جائے گی۔

