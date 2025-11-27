صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ، پیدائش ،وفات کا ریکارڈ گھر بیٹھے حاصل کرنیکی سہولت

  • اسلام آباد
میٹروپولیٹن کارپوریشن اور نادرا کے مابین معاہدہ طے پا گیا ،آن لائن اپلائی ہوگا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد (ایم سی آئی) اور نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی (نادرا) کے درمیان سی آر ایم ایس موبائل ایپلی کیشن کے لیے معاہدہ طے پا گیا، جس کے بعد شہریوں کو پیدائش اور وفات کے سرٹیفکیٹس آن لائن حاصل کرنے کی جدید سہولت میسر ہوگی۔یہ معاہدہ ایم سی آئی کی جانب سے ڈاکٹر انعم فاطمہ چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد جبکہ نادرا کی جانب سے سید گوہر عباس جعفری، ڈائریکٹر جنرل نادرا نے تقریب کے دوران دستخط کیا۔

نئے ڈیجیٹل نظام کے تحت شہری اب پیدائش و وفات کے سرٹیفکیٹس کے لیے درخواست جمع کر سکیں گے ، مطلوبہ دستاویزات اپ لوڈ کر سکیں گے ، درخواست کی حیثیت معلوم کر سکیں گے اور سرٹیفکیٹ بھی آن لائن حاصل کر سکیں گے ۔ اس سہولت کے آغاز سے شہریوں کو دفاتر کے چکر اور طویل دفتری کارروائیوں سے نجات ملے گی۔ ڈاکٹر انعم نے کہا کہ یہ قدم ایم سی آئی کے ڈیجیٹل ریفارمز ایجنڈے میں اہم سنگ میل ہے ، جو اسلام آباد کو ایک اسمارٹ اور جدید شہر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ گوہر عباس جعفری نے کہا کہ نادرا اس منصوبے کے لیے محفوظ ڈیٹا انضمام، تصدیقی میکانزم اور تکنیکی معاونت فراہم کرے گا تاکہ شہریوں کو مستند اور قابل اعتماد خدمات فراہم کی جا سکیں۔

