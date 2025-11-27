اسلام آباد ، پیدائش ،وفات کا ریکارڈ گھر بیٹھے حاصل کرنیکی سہولت
میٹروپولیٹن کارپوریشن اور نادرا کے مابین معاہدہ طے پا گیا ،آن لائن اپلائی ہوگا
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد (ایم سی آئی) اور نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی (نادرا) کے درمیان سی آر ایم ایس موبائل ایپلی کیشن کے لیے معاہدہ طے پا گیا، جس کے بعد شہریوں کو پیدائش اور وفات کے سرٹیفکیٹس آن لائن حاصل کرنے کی جدید سہولت میسر ہوگی۔یہ معاہدہ ایم سی آئی کی جانب سے ڈاکٹر انعم فاطمہ چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد جبکہ نادرا کی جانب سے سید گوہر عباس جعفری، ڈائریکٹر جنرل نادرا نے تقریب کے دوران دستخط کیا۔
نئے ڈیجیٹل نظام کے تحت شہری اب پیدائش و وفات کے سرٹیفکیٹس کے لیے درخواست جمع کر سکیں گے ، مطلوبہ دستاویزات اپ لوڈ کر سکیں گے ، درخواست کی حیثیت معلوم کر سکیں گے اور سرٹیفکیٹ بھی آن لائن حاصل کر سکیں گے ۔ اس سہولت کے آغاز سے شہریوں کو دفاتر کے چکر اور طویل دفتری کارروائیوں سے نجات ملے گی۔ ڈاکٹر انعم نے کہا کہ یہ قدم ایم سی آئی کے ڈیجیٹل ریفارمز ایجنڈے میں اہم سنگ میل ہے ، جو اسلام آباد کو ایک اسمارٹ اور جدید شہر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ گوہر عباس جعفری نے کہا کہ نادرا اس منصوبے کے لیے محفوظ ڈیٹا انضمام، تصدیقی میکانزم اور تکنیکی معاونت فراہم کرے گا تاکہ شہریوں کو مستند اور قابل اعتماد خدمات فراہم کی جا سکیں۔