نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں کسانوں کے لیے 3 روزہ تربیتی ورکشاپ ختم
اسلام آباد(دنیا رپورٹ)جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی (جائیکا) پاکستان نے دی نالج کو کری ایشن پروگرام ،ایگریکلچر ایکسٹینشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ (2018) کے تحت فالو اَپ کوآپریشن کے سلسلے میں کسانوں کے لیے 3 روزہ تربیتی پروگرام اختتام پذیر ہوگیا۔
ورکشاپ نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کونسل اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ رواں سال کے اوائل میں زرعی افسران کے ایک بیچ نے جولائی میں تربیت مکمل کی، جبکہ فیلڈ اسسٹنٹس کے دو بیچز اگست اور ستمبر میں ورکشاپس میں شرکت کر چکے ہیں۔