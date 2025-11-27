صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں کسانوں کے لیے 3 روزہ تربیتی ورکشاپ ختم

  • اسلام آباد
اسلام آباد(دنیا رپورٹ)جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی (جائیکا) پاکستان نے دی نالج کو کری ایشن پروگرام ،ایگریکلچر ایکسٹینشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ (2018) کے تحت فالو اَپ کوآپریشن کے سلسلے میں کسانوں کے لیے 3 روزہ تربیتی پروگرام اختتام پذیر ہوگیا۔

 ورکشاپ نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کونسل اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ رواں سال کے اوائل میں زرعی افسران کے ایک بیچ نے جولائی میں تربیت مکمل کی، جبکہ فیلڈ اسسٹنٹس کے دو بیچز اگست اور ستمبر میں ورکشاپس میں شرکت کر چکے ہیں۔

