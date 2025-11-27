صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ، اب تک 600 سے زائد ای چالان، ایس پی سیف سٹی

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خبر نگار) ایس پی سیف سٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول رانا عبد الوہاب نے کہا ہے کہ ای چالان کا راولپنڈی میں مکمل طور پر آغاز کر دیا گیا ہے، اب تک 600 سے زائد چالان کئے گئے ہیں۔

پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ قوانین کی خلاف ورزی پر شواہد کے ساتھ چالان کئے جارہے ہیں اس مقصد کے لئے راولپنڈی سیف سٹی میں 360 پوائنٹس پر 2100 کیمرے لگائے گئے ہیں، کرائم کی نشاندہی، قوانین کی خلاف ورزی اور ٹریفک خلل کی نشاندہی جاری ہے انہوں نے کہا کہ شہر کے اندر سکیورٹی مانیٹرنگ کے حوالے سے بھی یہ سسٹم اہمیت کا حامل ہے پنجاب کے 41 منصوبوں کو سیف سٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول سے منسلک کیا گیا سموگ کی وجہ بننے والی گاڑیوں کی نشاندہی اور کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کچہری چوک منصوبے کے باعث بھی شہریوں کو ٹریفک قوانین کی پاسداری کرنا ہو گی۔ انہوں نے کہا کہ کیمرے 19 سے زائد خلاف ورزیوں کی نشاندہی کریں گے۔

