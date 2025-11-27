موسمیاتی تعاون ، اسلام آباد میں پاک ایتھوپیا سبز مذاکراے کا اہتمام
حکومتوں، تعلیمی اداروں اور مقامی کمیونٹیز میں تعاون کی ضرورت پر اتفاق
اسلام آباد (وقائع نگار)سفارت کار اور ماحولیاتی ماہرین ایتھوپیا اور پاکستان کے درمیان موسمیاتی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے اسلام آباد سبز مذاکرے کا اہتمام کیا گیا،جس میں اس امر پر زور دیا گیا کہ ماحولیاتی بہبود سرحدوں سے ماورا ہے ، جس کے لیے حکومتوں، تعلیمی اداروں اور مقامی کمیونٹیز کے درمیان فوری تعاون کی ضرورت ہے ۔مذاکرے میں ایتھوپیا کے بڑے پیمانے پر جنگلات اور جنگلات کی بحالی کے پروگرام کی کامیابیوں پر توجہ مرکوز کی۔ ایتھوپیا کے سفارت خانے اسلام آباد اور بحریہ یونیورسٹی کی مشترکہ میزبانی میں منعقدہ گرین ڈائیلاگ کانفرنس میں ایتھوپیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر ابی احمد کے گرین لیگیسی انیشیٹو کی چھتری تلے ماحولیاتی پائیداری کے مشترکہ حل تلاش کیے گئے۔ ایتھوپیا کے سفارت خانے کے چارج ڈی افیئرزچالاچیو ایشیٹی نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کس طرح اس اقدام نے ان کی قوم کو پھلوں کے درختوں سے لے کر کافی کے پودوں تک 48 بلین سے زیادہ پودے لگانے کے لیے متحرک کیا ہے ۔انہوں نے کہا ہے کہ یہ پروگرام زمینی انحطاط کو روکنے اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانے میں اہم رہا ہے ، پاکستان پر زور دیتا ہے کہ وہ ماحولیاتی جھٹکوں کے خلاف اپنی لچک کو بڑھانے کے لیے اسی طرح کے موسمیاتی مثبت اقدامات کو اپنائے ۔