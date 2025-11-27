بین الاقوامی مقابلہ حسن قرآت کا پاکستان میں انعقاد اعزاز کی بات، سیکرٹری مذہبی امور
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)وفاقی سیکرٹری مذہبی امور ڈاکٹر سید عطاء الرحمن نے کہا ہے کہ بین الاقوامی مقابلہ حسن قرآت کا پاکستان میں منعقد ہونا اعزاز کی بات ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ مقابلہ منعقد ہو رہا ہے۔
ان خیالات کا اظہار انھوں نے بین الاقوامی مقابلہ حسن قرآت میں شریک چالیس کے قریب ممالک کے قرآء، ججز کے اعزاز میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے میاں اسحاق، ڈاکٹر علی محمد ابو تراب کی طرف سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ججز اور قرآء حضرات میں تحائف تقسیم کیے گئے ۔