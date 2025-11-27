صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بین الاقوامی مقابلہ حسن قرآت کا پاکستان میں انعقاد اعزاز کی بات، سیکرٹری مذہبی امور

  • اسلام آباد
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)وفاقی سیکرٹری مذہبی امور ڈاکٹر سید عطاء الرحمن نے کہا ہے کہ بین الاقوامی مقابلہ حسن قرآت کا پاکستان میں منعقد ہونا اعزاز کی بات ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ مقابلہ منعقد ہو رہا ہے۔

 ان خیالات کا اظہار انھوں نے بین الاقوامی مقابلہ حسن قرآت میں شریک چالیس کے قریب ممالک کے قرآء، ججز کے اعزاز میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے میاں اسحاق، ڈاکٹر علی محمد ابو تراب کی طرف سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ججز اور قرآء حضرات میں تحائف تقسیم کیے گئے ۔

