علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں چوتھی سالانہ عربی کانفرنس ختم
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں چوتھی سالانہ عربی کانفرنس اختتام پذیر ہوئی جس میں اردن، الجزائر، عُمان، عراق، مراکش اور مصر سمیت متعدد عرب ممالک سے نامور اساتذہ، محققین اور ادب کے شناور شریک ہوئے۔
اختتامی تقریب کے قومی و بین الاقوامی مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ اندلسی ادب عرب اور مغرب کے مابین تہذیبی و فنی ربط کی ایک لازوال علامت ہے جس نے صدیوں تک لسانی، فکری اور ادبی دنیا کو گہرے اثرات سے مالا مال کیا۔ کانفرنس کے دوران مختلف علمی نشستوں میں 92 تحقیقی مقالہ جات پیش کیے گئے۔