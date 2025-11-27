صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر ڈی اے کا آپریشن، دو شادی ہالز سمیت 10 کمرشل جائیدادیں سیل

  • اسلام آباد
آر ڈی اے کا آپریشن، دو شادی ہالز سمیت 10 کمرشل جائیدادیں سیل

نجی ہائوسنگ سوسائٹی کو نوٹس جاری ،شہریوں کو سرمایہ کاری سے گریز کرنیکی ہدایت

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)آر ڈی اے نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے چکری روڈ پر دو شادی ہالز سمیت 10کمرشل پراپرٹیز کو سربمہر کر دیا۔ دوسری کارروائی میں غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم وقار ٹاؤن موضع جرارہی ڈھوک عبداللہ راولپنڈی کو نوٹس جاری کر دیا۔ سکیم پر مکمل پابندی عائد کرتے ہوئے ہر قسم کی تعمیرات اور پراپرٹی ٹرانسفر پر سختی سے روک لگا دی ہے۔ ڈی جی آر ڈی اے نے خلاف ورزیوں کا سخت نوٹس لیتے ہوئے عوام الناس کو خبردار کیا ہے کہ وہ غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں سے ہر ممکن گریز کریں۔

