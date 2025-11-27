چیف میٹروپولیٹن کارپوریشن آفیسر کا ماڈل ٹائون ہمک کا دورہ
صفائی کی صورتحال بہتر ، تجاوزات ختم کی جائیں، ڈاکٹر انعم فاطمہ ،شہریوں کے مسائل سنے
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) اسلام آباد کے شہری علاقوں کی طرح دیہی علاقوں کو بھی صاف ستھرا رکھنے کے لئے اقدامات میں تیزی،چیف میٹروپولیٹن کارپوریشن آفیسر و ڈائریکٹر ڈائریکٹوریٹ آف میونسپل ایڈمنسٹریشن ڈاکٹر انعم فاطمہ کا یونین کونسل 13 کے علاقے ماڈل ٹائون ہمک کا دورہ،صفائی کے انتظامات بہتر کرنے کے لئے موقع پر احکامات دیئے ۔ڈاکٹر انعم فاطمہ نے علاقے سے کچرا اُٹھانے کے نظام کو مزید بہتر کرنے ،بازار سے تجاوزات ہٹانے اور صفائی کے لئے سیکرٹری یونین کونسل کو ہدایات دیں۔ اہل علاقہ کے مسائل سنے اور حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کے ہر علاقے کو خوبصورت بنانا اولین ترجیح ہے ۔