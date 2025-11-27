صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکیورٹی سخت ،جرائم پیشہ افراد کیخلاف کارروائیاں تیز کرنیکی ہدایت

  • اسلام آباد
سکیورٹی سخت ،جرائم پیشہ افراد کیخلاف کارروائیاں تیز کرنیکی ہدایت

داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ سخت، مشکوک گاڑیوں،افراد کی نگرانی کی جائے ،آئی جی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی کی زیر صدارت سنٹرل پولیس آفس اسلام آباد میں اجلاس ہوا ۔اجلاس میں شہر کی مجموعی سکیورٹی صورتِ حال، جرائم کی روک تھام اور شہریوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لئے جاری اقدامات کا جائزہ لیا۔ آئی جی اسلام آباد نے تمام افسران کو ہدایت کی کہ امن و امان کے قیام اور شہر کی بھرپور سکیورٹی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔

انہوں نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کے احکامات دیتے ہوئے کہا کہ جرائم کی روک تھام کے لئے جدید ٹیکنالوجی، انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز اور مربوط حکمت عملی اختیار کی جائے ۔ شہر بھر کے داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ مزید مؤثر کی جائے ، مشکوک گاڑیوں اور افراد کی نگرانی کے لئے جدید اسکیننگ سسٹمز کا استعمال بڑھایا جائے اور ناکہ جات کو سمارٹ اور کم سے کم شہری خلل کے ساتھ فعال رکھا جائے ۔ آئی جی اسلام آباد نے بڑھتے ہوئے ٹریفک مسائل کے حل، شاہراہوں پر گشت میں اضافے ، اسنیپ چیکنگ، حساس علاقوں کے لئے خصوصی سکیورٹی پلان اور فیلڈ فورس کی موجودگی کو مزید مؤثر بنانے کے احکامات بھی جاری کئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سرکاری اراضی قابضین سے فوری واگزار کرانے کا حکم

ہسپتال میں خصوصی وار ڈزبنے نہ کاؤنٹر،سموگ سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ

’’مولانا ظفر علی کی صحافت سے تحریک آزادی کو نئی ندگی ملی ‘‘

سیالکوٹ میوزیم کا افتتاح 25 دسمبر کو کیا جائے گا

ملکوال:دکانداروں کو تھڑے مسمار کرنے کیلئے 7 دن کی مہلت

حافظ نعیم الرحمن سے رہنما جماعت اسلامی اٹلی خالد محمود خان کی ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن