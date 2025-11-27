ہراسانی کے ثابت شدہ مجرموں کی مرکزی فہرست بنانیکی تجویز
کام کی جگہ پر احترام اور ہراسگی سے پاک فضا ملازمین کے اعتماد کو مضبوط بناتی ہے امتحانی نمبروں کی دوبارہ جانچ یا گریڈنگ نظام کو بھی شفاف بنایاجائے ،وفاقی محتسب
اسلام آباد(نامہ نگار)ہراسانی کے خاتمے کے لیے وفاقی محتسب برائے انسداد ہراسانی فوزیہ وقار نے ایچ ای سی اور فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے اعلیٰ حکام کے ساتھ اجلاس کیا۔ اس اجلاس میں تعلیمی اداروں میں ہراسانی کو روکنے کے لیے قانون پر مکمل عملدرآمد اور پالیسیوں میں موجود کمزوریوں پر بات کی گئی۔ وفاقی محتسب نے کہا کہ ہراسانی کے کیسز میں سزا بالکل اسی قانون کے مطابق دی جائے گی جو 2010 کے ایکٹ میں درج ہے ، یونیورسٹیاں اپنی مرضی کے الگ قوانین یا طریقے نہیں بنا سکتیں۔ اجلاس میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ امتحانی نمبروں کی دوبارہ جانچ یا گریڈنگ کے نام پر بعض جگہ طلبہ کو دباؤ میں رکھا جاتا ہے یا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔
وفاقی محتسب نے اس کے خلاف حفاظتی اقدامات پر زور دیا۔ مزید یہ تجویز بھی دی گئی کہ ہراسانی کے ثابت شدہ مجرموں کی ایک مرکزی فہرست بنائی جائے تاکہ وہ کسی اور ادارے میں نوکری نہ لے سکیں۔ ادھر وفاقی محتسب نے زیڈ ٹی بی ایل ہیڈ آفس اسلام آباد کا دورہ کیا، صدر/چیف ایگزیکٹیو آفیسر طاہر یعقوب نے استقبال کیا۔ \"پروٹیکشن اگینسٹ ہیراسمنٹ آف ویمن ایٹ دی ورک پلیس ایکٹ 2010\" سے متعلق آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا۔ فوزیہ وقار نے کلیدی خطاب میں امر پر زور دیا کہ کام کی جگہ پر احترام اور ہراسگی سے پاک فضا اداروں کی کارکردگی اور ملازمین کے اعتماد کو مضبوط بناتی ہے ۔صدر نے ورک پلیس ڈگنٹی، تحفظ اور ہراسگی کے خلاف زیرو ٹالرینس پالیسی پر بینک کے عزم کو دوہرایا۔