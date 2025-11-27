ویمن انٹرپرینیئور شپ کانفرنس ،خواتین کی کاروباری شمولیت پر زور
وی کون سے شراکت پر فخر، مساوات، اشتراکیت ہمارے کام کی بنیاد، کنٹری ڈائریکٹر برٹش کونسل
اسلام آباد (دنیارپورٹ ) ویمن انٹرپرینیئور شپ کانفرنس پاک چائنہ فرینڈشپ سینٹر میں ہوئی، چینج میکانکس پرائیویٹ لمیٹڈ اور برٹش کونسل کانفرنس کے شریک میزبان تھے ، چھٹے ایڈیشن میں داخل ہونے والی یہ کانفرنس اب بھی خواتین کی اقتصادی خودمختاری کے فروغ کے لیے ملک کا ایک اہم قومی پلیٹ فارم کا کردار ادا کر رہی ہے ۔ اس سال کا موضوع ‘‘مساوات’’ یعنی برابری اس بات پر زور دیتا ہے کہ پاکستان میں خواتین کی کاروباری شمولیت کو محدود کرنے والی ایسی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مشترکہ عزم کا ہونا ضروری ہے۔
وی کون میں پاکستان بھر سے رہنما، پالیسی ساز، جدت پسند اور ماہرین نے شرکت کی، مشترکہ مکالمے اور باہمی تعاون سے شرکاء نے اس بات پر غور کیا کہ کیسے مساوی نظام خواتین کاروباریوں کی مکمل صلاحیت کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ گفتگو میں اس بات پر زوردیا گیا کہ پائیدار ترقی کا انحصار اعتماد، یکساں مواقع اور شمولیت پر مبنی شراکت داری پر ہے ۔ برٹش کونسل پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر جیمز ہمپسن نے کہا کہ ہم وی کون کے ساتھ شراکت پر فخر محسوس کرتے ہیں، مساوات اوراشتراکیت ہمارے کام کی بنیاد ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی خواتین کی کاروباری صلاحیت کو بروئے کار لانے کی کوششوں کی حمایت کریں۔ پالیسی راؤنڈ ٹیبلز میں صنفی لحاظ سے جوابدہ اصلاحات پر بھی روشنی ڈالی گئی، جن میں کاروباری پالیسی میں مساوات کے نفاذ اور اکیڈمیا، صنعت اور فنی/پیشہ ورانہ تربیت (TVET) شعبے کے درمیان تعلق مضبوط کرنے کی حکمت عملی شامل تھی۔