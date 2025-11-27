صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمن انٹرپرینیئور شپ کانفرنس ،خواتین کی کاروباری شمولیت پر زور

  • اسلام آباد
ویمن انٹرپرینیئور شپ کانفرنس ،خواتین کی کاروباری شمولیت پر زور

وی کون سے شراکت پر فخر، مساوات، اشتراکیت ہمارے کام کی بنیاد، کنٹری ڈائریکٹر برٹش کونسل

  اسلام آباد (دنیارپورٹ ) ویمن انٹرپرینیئور شپ کانفرنس پاک چائنہ فرینڈشپ سینٹر میں ہوئی، چینج میکانکس پرائیویٹ لمیٹڈ اور برٹش کونسل کانفرنس کے شریک میزبان تھے ، چھٹے ایڈیشن میں داخل ہونے والی یہ کانفرنس اب بھی خواتین کی اقتصادی خودمختاری کے فروغ کے لیے ملک کا ایک اہم قومی پلیٹ فارم کا کردار ادا کر رہی ہے ۔ اس سال کا موضوع ‘‘مساوات’’ یعنی برابری اس بات پر زور دیتا ہے کہ پاکستان میں خواتین کی کاروباری شمولیت کو محدود کرنے والی ایسی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مشترکہ عزم کا ہونا ضروری ہے۔

وی کون میں پاکستان بھر سے رہنما، پالیسی ساز، جدت پسند اور ماہرین نے شرکت کی، مشترکہ مکالمے اور باہمی تعاون سے شرکاء نے اس بات پر غور کیا کہ کیسے مساوی نظام خواتین کاروباریوں کی مکمل صلاحیت کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ گفتگو میں اس بات پر زوردیا گیا کہ پائیدار ترقی کا انحصار اعتماد، یکساں مواقع اور شمولیت پر مبنی شراکت داری پر ہے ۔ برٹش کونسل پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر جیمز ہمپسن نے کہا کہ ہم وی کون کے ساتھ شراکت پر فخر محسوس کرتے ہیں، مساوات اوراشتراکیت ہمارے کام کی بنیاد ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی خواتین کی کاروباری صلاحیت کو بروئے کار لانے کی کوششوں کی حمایت کریں۔ پالیسی راؤنڈ ٹیبلز میں صنفی لحاظ سے جوابدہ اصلاحات پر بھی روشنی ڈالی گئی، جن میں کاروباری پالیسی میں مساوات کے نفاذ اور اکیڈمیا، صنعت اور فنی/پیشہ ورانہ تربیت (TVET) شعبے کے درمیان تعلق مضبوط کرنے کی حکمت عملی شامل تھی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سرکاری اراضی قابضین سے فوری واگزار کرانے کا حکم

ہسپتال میں خصوصی وار ڈزبنے نہ کاؤنٹر،سموگ سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ

’’مولانا ظفر علی کی صحافت سے تحریک آزادی کو نئی ندگی ملی ‘‘

سیالکوٹ میوزیم کا افتتاح 25 دسمبر کو کیا جائے گا

ملکوال:دکانداروں کو تھڑے مسمار کرنے کیلئے 7 دن کی مہلت

حافظ نعیم الرحمن سے رہنما جماعت اسلامی اٹلی خالد محمود خان کی ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن