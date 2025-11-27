صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لِلہ جہلم روڈ منصوبہ ، تعمیراتی معیار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، کمشنر

  • اسلام آباد
یوٹیلیٹی سروسز ضرورت کے مطابق اور جلد فراہم کی جائیں ،اجلاس سے خطاب

راولپنڈی(نیوزرپورٹر) کمشنر راولپنڈی انجینئر عامر خٹک کی زیر صدارت لِلہ جہلم روڈ منصوبہ کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا ،منصوبے کی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ کمشنر نے کہا کہ مصری موڑ سے پننوال تک آئیسکو اپنی سروسز کی شفٹنگ کے کام کو خصوصی ترجیح پر مکمل کرے۔ تمام یوٹیلیٹی سروسز ضرورت کے مطابق اور جلد فراہم کی جائیں تاکہ منصوبہ مقررہ مدت کے اندر پایہ تکمیل کو پہنچے۔ تعمیراتی معیار اور حفاظتی اقدامات پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے اور عوامی سہولت کو ہر مرحلے پر ترجیح دی جائے۔ آئیسکو کی جانب سے پولز شفٹنگ پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ منصوبے کے مختلف حصوں میں تقریبا 7 کلومیٹر تک بجلی کے 692 کھمبے موجود ہیں جن کی شفٹنگ کا کام جاری ہے ۔ مصری موڑ سے بخاری چوک تک 23 کلومیٹر حصے کا کام مکمل ہے ، اور بخاری چوک سے جہلم جی ٹی روڈ تک 11 کلومیٹر پر 20 فیصد کام جاری ہے۔

