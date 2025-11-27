کیش لیس اکانومی ، اسلام آباد کو ماڈل شہر بنایا جارہا ، چیف کمشنر
سٹیک ہولڈرز ،د کانداروں،تاجروں کو زیا دہ سے زیادہ سہولیات دی جائیں ،رندھاوا
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اسلام آباد میں کیش لیس اکانومی کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ اسلام آباد کو کیش لیس اکانومی کے حوالے سے ماڈل شہر بنایا جارہا ہے ۔ کمرشل بینکس مرچنٹس اور شہریوں کو مکمل آگاہی فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز د کانداروں اور تاجروں کے ساتھ صارفین کو راست کیو آر کوڈ کے ذریعے ادائیگیوں کی طرف راغب کرنے کیلئے زیادہ سے زیادہ رعایت اور مراعات دیں۔انہوں نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت کو ڈیجیٹل شہر بنانے کیلئے ایم ٹیگ اور ڈیجیٹل پارکنگ جیسے منصوبے بھی متعارف کروائے جا رہے ہیں۔