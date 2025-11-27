صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیش لیس اکانومی ، اسلام آباد کو ماڈل شہر بنایا جارہا ، چیف کمشنر

  • اسلام آباد
کیش لیس اکانومی ، اسلام آباد کو ماڈل شہر بنایا جارہا ، چیف کمشنر

سٹیک ہولڈرز ،د کانداروں،تاجروں کو زیا دہ سے زیادہ سہولیات دی جائیں ،رندھاوا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اسلام آباد میں کیش لیس اکانومی کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ اسلام آباد کو کیش لیس اکانومی کے حوالے سے ماڈل شہر بنایا جارہا ہے ۔ کمرشل بینکس مرچنٹس اور شہریوں کو مکمل آگاہی فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز د کانداروں اور تاجروں کے ساتھ صارفین کو راست کیو آر کوڈ کے ذریعے ادائیگیوں کی طرف راغب کرنے کیلئے زیادہ سے زیادہ رعایت اور مراعات دیں۔انہوں نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت کو ڈیجیٹل شہر بنانے کیلئے ایم ٹیگ اور ڈیجیٹل پارکنگ جیسے منصوبے بھی متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ 

