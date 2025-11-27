صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرانسپورٹ شعبہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کیلئے کوشاں، علیم خان

  • اسلام آباد
ٹرانسپورٹ شعبہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کیلئے کوشاں، علیم خان

پاکستان کیلئے صاف، مؤثر اور مضبوط نظامِ نقل و حمل کی تشکیل چاہتے ہیں، وزیر مواصلات

اسلام آباد(نیوز رپورٹر)وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے عالمی یومِ پائیدار ٹرانسپورٹ کے موقع پر کہا ہے کہ پاکستان کے لیے ایک صاف، مؤثر اور مضبوط نظامِ نقل و حمل کی تشکیل کے عزم کی تجدید کرتے ہیں اور ایسا نظام جو معاشی ترقی کو سہارا دے اور آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے ماحول کا تحفظ بھی کرے ۔ اہم علاقائی راہداری کی حیثیت سے پاکستان اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ سڑکیں اور شاہراہیں صرف نقل و حرکت کے راستے نہیں بلکہ پائیدار ترقی کے محرک بھی ہیں۔ گزشتہ ماہ اسلام آباد میں منعقدہ علاقائی وزرائے ٹرانسپورٹ کانفرنس کے دوران پاکستان نے وزرائے ٹرانسپورٹ اور ماہرین کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا تاکہ سڑک، ریل اور بحری شعبوں میں *ملٹی موڈل کنیکٹیویٹی* کو مضبوط بنایا جا سکے جو پائیدار علاقائی انضمام اور معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے ۔ اس اہم دن پر ہم انجینئرز، منصوبہ سازوں، محنت کشوں اور ترقیاتی شراکت داروں کی کاوشوں کو سراہتے ہیں جو عالمی پائیداری کے اہداف کے مطابق پاکستان کے ٹرانسپورٹ شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سرکاری اراضی قابضین سے فوری واگزار کرانے کا حکم

ہسپتال میں خصوصی وار ڈزبنے نہ کاؤنٹر،سموگ سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ

’’مولانا ظفر علی کی صحافت سے تحریک آزادی کو نئی ندگی ملی ‘‘

سیالکوٹ میوزیم کا افتتاح 25 دسمبر کو کیا جائے گا

ملکوال:دکانداروں کو تھڑے مسمار کرنے کیلئے 7 دن کی مہلت

حافظ نعیم الرحمن سے رہنما جماعت اسلامی اٹلی خالد محمود خان کی ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن