اسلام آباد ،ڈینگی میں بتدریج کمی 24گھنٹے میں دو کیس رپورٹ

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی کیسز میں مسلسل کمی کا رجحان برقرار ہے ، شہر کو ڈینگی فری بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ کی کارروائیاں مزید تیز کر دی گئی ہیں۔ ۔۔۔

ضلعی ٹیموں کی جانب سے جاری یومیہ سرویلینس رپورٹ کے مطابق شہر کی مجموعی صورتحال مستحکم ہے ۔رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24گھنٹوں کے دوران اسلام آباد میں صرف 2نئے ڈینگی کیسز سامنے آئے ، جن میں ایک کیس شہری اور ایک دیہی علاقے سے رپورٹ ہوا۔ شہر کے مختلف ہسپتالوں میں اس وقت 4 مریض زیرِ علاج ہیں۔ اور تمام کی حالت کو تسلی بخش قرار دیا گیا ہے ۔انسدادِ ڈینگی آپریشن کے تحت ضلعی ٹیموں نے 445 ہائی رسک زونز میں فوگنگ جبکہ 23 گھروں میں سپرے کیا۔ 

 

