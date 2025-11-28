چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ کا پرانی عدالتی عمارت کا دورہ ،مختلف حصوں کا معائنہ
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے جی 10 میں واقع پرانی ہائیکورٹ بلڈنگ کا دورہ،۔۔۔
مختلف حصوں کا معائنہ ، چیف جسٹس بلاک کا بھی دورہ کیا ،سیشن جج ویسٹ ناصر جاوید رانا اور سیشن جج ایسٹ احمد یار گوندل نے چیف جسٹس کا استقبال کیا۔ اس دوران انہوں نے عمارت میں جاری مرمتی اور بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا اور متعلقہ افسران سے پیش رفت بارے استفسار کیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز نے چیف جسٹس کو مرمتی منصوبے ، انتظامی امور اور موجودہ سہولیات کے حوالے سے بریفنگ دی۔