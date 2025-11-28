نیشنل بک فائونڈیشن کے زیر اہتمام قومی کتاب میلہ ختم
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) نیشنل بُک فاؤنڈیشن و وزارتِ تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے زیر اہتمام لوک ورثہ میں تین روزہ گیارہواں قومی کتاب میلہ اختتام پذیر ہو گیا۔۔۔۔
اختتامی تقریب کے مہمانِ خصوصی علی اصغر ڈی جی نیشنل کرِیکولم کونسل نے کہا کہ نیشنل بُک فاؤنڈیشن اور ادارہ تعلیم و آگہی نے قومی کتاب میلے کا انعقاد کر کے ایک اہم کام کیا ہے جس کی گونج دیر تک سنائی دے گی۔ اس موقع پر سکولوں کے طلبہ کو مضمون نویسی کے مقابلوں میں کامیابی حاصل کرنے پر انعامات اور اسناد دی گئیں ۔