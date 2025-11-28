صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
وفاقی اردو یونیورسٹی کے طلبہ کا مطالبات پورے نہ ہونے پر یکم دسمبر سے احتجاج کا اعلان

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی اردو یونیورسٹی کے طلباء نے کہاہے کہ وفاقی اردو یونیورسٹی مسائلستان بن چکی ہے ۔۔۔

، ڈی فارمیسی کا نیا شعبہ کھولا گیا،طلبا کو ڈی فارمیسی میں داخلہ دیا گیا لیکن متعلقہ ادارے کا این او سی ہی نہیں لیا گیا، 3 ماہ گزر چکے ہیں کلاسیں شروع نہ ہوسکیں۔ یکم دسمبر سے یونیورسٹی میں مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج شروع کررہے ہیں۔ان خیالات کا اظہار وفاقی اردو یونیورسٹی کے طلباء اور اسلامی جمعیت طلبہ وفاقی اردو یونیورسٹی کے ناظم عزام ذاکر نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا ۔ 

 

