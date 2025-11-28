صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
کنٹرولر امتحانات کا مختلف مراکز کا دورہ ،انتظامات پر اظہار اطمینان

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)کنٹرولر امتحانات تعلیمی بورڈ تنویر اصغر نے امتحان انٹرمیڈیٹ پارٹI دوسرا سالانہ کے سلسلے میں گورنمنٹ ایسو سی ایٹ کالج فار وویمن ، گورنمنٹ شجاع خان زادہ شہید ایسو سی ایٹ کالج حضرو کے۔۔۔

 امتحانی مراکز کے دورے کئے اورانتظامات پر اطمینان کا اظہارکیا۔ انہوں نے بتایا کہ امتحان انٹرمیڈیٹ پارٹI -دوسرا سالانہ 2025کی (تھیوری) کا مرحلہ بخوبی اور کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا ہے ، جس میں میرٹ اور شفافیت کو اولین ترجیح دی گئی۔

 کنٹرولر نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ۔

 

