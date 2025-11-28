اسلام آباد ،دھوا ں چھوڑنے والی مزید 27گاڑیاں تھانے بند
شہر کی فضا کو خراب کرنیکی اجازت نہیں دی جائیگی، چیئرمین اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)وفاقی دارالحکومت میں ائیر کوالٹی انڈیکس کو بہتر بنانے کے لیے اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں، دھواں چھوڑنے والی مزید 27 گاڑیاں تھانے منتقل ۔چیئرمین اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی عرفان میمن نے کہا ہے کہ شہر کی فضا کو خراب کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس سلسلے میں سخت اقدامات جاری رہیں گے ۔ ان کا کہنا تھا کہ فضائی آلودگی شہری صحت کے لیے بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے ، اس لیے قانون پر سختی سے عمل درآمد ضروری ہے ۔ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے افسر روزانہ کی بنیاد پر ناکہ جات لگائیں گی تاکہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی نشاندہی اور کارروائی ممکن بن سکے ۔ داخلی اور خارجی راستوں پر بھی خصوصی چیکنگ کی جا رہی ہے تاکہ آلودگی پھیلانے والی گاڑیاں شہر میں داخل نہ ہو سکیں۔