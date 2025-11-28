صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ،دھوا ں چھوڑنے والی مزید 27گاڑیاں تھانے بند

  اسلام آباد
شہر کی فضا کو خراب کرنیکی اجازت نہیں دی جائیگی، چیئرمین اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)وفاقی دارالحکومت میں ائیر کوالٹی انڈیکس کو بہتر بنانے کے لیے اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں، دھواں چھوڑنے والی مزید 27 گاڑیاں تھانے منتقل ۔چیئرمین اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی عرفان میمن نے کہا ہے کہ شہر کی فضا کو خراب کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس سلسلے میں سخت اقدامات جاری رہیں گے ۔ ان کا کہنا تھا کہ فضائی آلودگی شہری صحت کے لیے بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے ، اس لیے قانون پر سختی سے عمل درآمد ضروری ہے ۔ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے افسر روزانہ کی بنیاد پر ناکہ جات لگائیں گی تاکہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی نشاندہی اور کارروائی ممکن بن سکے ۔ داخلی اور خارجی راستوں پر بھی خصوصی چیکنگ کی جا رہی ہے تاکہ آلودگی پھیلانے والی گاڑیاں شہر میں داخل نہ ہو سکیں۔ 

 

