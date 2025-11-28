صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
غربت سے نجات پروگرام ،3لاکھ سے زائد گھرانے مستفید ،عمران شاہ

1لاکھ 79ہزار نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ،خواتین کی معاشی خودمختاری ہوئی

 اسلام آباد ( خصوصی نیوز رپورٹر)وفاقی وزیر تخفیف غربت و سماجی تحفظ سید عمران احمد شاہ نے قومی غربت سے نجات پروگرام کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام نے پاکستان کے غریب ترین اضلاع میں 3 لاکھ 70 ہزار گھرانوں کو انتہائی غربت سے باہر نکالا ہے ۔ سیمینار کی صدارت کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم اس کامیاب ماڈل کو اسلامی ترقیاتی بینک کے اشتراک سے ملک کے تمام غریب علاقوں تک پھیلائیں گے ۔ آنے والے دنوں میں ہم انتہائی غریب اور سیلاب متاثرہ خاندانوں کے لیے خصوصی پروگرام کا آغاز کریں گے ۔ پروگرام کے آٹھ سالہ دور میں حاصل ہونے والے نمایاں نتائج میں شامل ہیں کہ 80% گھرانے انتہائی غربت سے نکل آئے ہیں، 1 لاکھ 79 ہزار نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں، اور خواتین کی معاشی خودمختاری میں 48% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ۔ 

 

