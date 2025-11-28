صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معاہدے کا مقصد نوجوان انجینئرز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہے

 اسلام آباد(دنیارپورٹ )پاکستان انجینئرنگ کونسل اور حکومت بلوچستان نے کوئٹہ میں نئے انجینئرز کی تربیت اور تعیناتی کے لیے گریجویٹ انجینئر ٹرینی پروگرام کے تحت مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیئے ۔ تقریب وزیراعلیٰ سیکرٹریٹ میں ہوئی، معاہدہ بلوچستان کے نوجوان انجینئرز کے لیے منظم تربیتی مواقع کی جانب اہم قدم ہے ۔معاہدے پر دستخط پی ای سی کے چیئرمین انجینئر وسیم نذیر اور وزیراعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی موجودگی میں کیے گئے ۔ پی ای سی کی جانب سے ایڈیشنل رجسٹرار انجینئر سہیل خان نے دستخط کیے جبکہ حکومت بلوچستان کی نمائندگی ایڈیشنل چیف سیکرٹری (پی اینڈ ڈی) زاہد سلیم نے کی۔ چیئرمین پی ای سی نے وزیراعلیٰ بلوچستان کو گریجویٹ انجینئرز ٹریننگ پروگرام کی اہم خصوصیات پر بریفنگ دی اور بتایا کہ یہ پروگرام نوجوان انجینئرز کے لیے بہترین موقع ہے ۔ پی ای سی کے مطابق یہ پروگرام نوجوان انجینئرز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بہتر بنانے ، صنعت کی ضروریات کے مطابق تیار کرنے اور صوبے و ملک کے انجینئرنگ شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے ۔

 

