بھٹو نے محروم و پسے طبقات کو طاقت بخشی،نیئر بخاری
ووٹ کا حق دے کر آمریت کے تمام سیاہ قوانین کا خاتمہ ،عوام کو شعور دیا
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) سابق چیئرمین سینیٹ نیئربخاری نے کہاہے کہ ذوالفقار علی بھٹو عوام کی فلاح و بہبود چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے عوامی منشور کے ساتھ پیپلز پارٹی قائم کی ،لوگوں کو سیاسی شعور پیپلز پارٹی کی بدولت حاصل ہوا۔بھٹو نے محروم و پسے طبقات کو طاقت بخشی،ان خیالات کا اظہار انہوں نے مقامی ہوٹل میں پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ستاون سال قبل پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھتے ہوئے ملک کے محروم و پسے ہوئے طبقات کو ایک طاقت بخشی،بالغ شہری کو ووٹ کے حق سے اپنا نمائندہ منتخب کرنے کا حق دیا دور آمریت کے تمام سیاہ قوانین کا خاتمہ کرنے کا اعلان کیا ، پیپلز پارٹی نے سرمایہ داروں اور جاگیر داروں کے ستائے ہوئے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیئے ۔ ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو نے ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنایا عالمی برادری کو پاکستان کی اہمیت باور کرواتے ہوئے برابری کی سطح پر تعلقات استوار کئے ۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی ملک کی سب سے بڑی اور مقبول سیاسی عوامی جماعت ہے ہمیں آج قریہ قریہ قیادت کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔،نیئربخاری نے بھارتی وزیر دفاع کے سندھ سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیر دفاع خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں ،پاکستان کے ہاتھوں شکست فاش سے دوچار ہونے کے بعد سے انکا دماغی توازن بگڑ چکا ہے اس لیے وہ سندھ کو بھارت کا حصہ بنانے کی بات کرتے ہیں ۔