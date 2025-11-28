صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھٹو نے محروم و پسے طبقات کو طاقت بخشی،نیئر بخاری

  • اسلام آباد
بھٹو نے محروم و پسے طبقات کو طاقت بخشی،نیئر بخاری

ووٹ کا حق دے کر آمریت کے تمام سیاہ قوانین کا خاتمہ ،عوام کو شعور دیا

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) سابق چیئرمین سینیٹ نیئربخاری نے کہاہے کہ ذوالفقار علی بھٹو عوام کی فلاح و بہبود چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے عوامی منشور کے ساتھ پیپلز پارٹی قائم کی ،لوگوں کو سیاسی شعور پیپلز پارٹی کی بدولت حاصل ہوا۔بھٹو نے محروم و پسے طبقات کو  طاقت بخشی،ان خیالات کا اظہار انہوں نے مقامی ہوٹل میں پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ستاون سال قبل پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھتے ہوئے ملک کے محروم و پسے ہوئے طبقات کو ایک  طاقت بخشی،بالغ شہری کو ووٹ کے حق سے اپنا نمائندہ منتخب کرنے کا حق دیا دور آمریت کے تمام سیاہ قوانین کا خاتمہ کرنے کا اعلان کیا ، پیپلز پارٹی نے سرمایہ داروں اور جاگیر داروں کے ستائے ہوئے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیئے ۔ ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو نے ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنایا عالمی برادری کو پاکستان کی اہمیت باور کرواتے ہوئے برابری کی سطح پر تعلقات استوار کئے ۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی ملک کی سب سے بڑی اور مقبول سیاسی عوامی جماعت ہے ہمیں آج قریہ قریہ قیادت کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔،نیئربخاری نے بھارتی وزیر دفاع کے سندھ سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیر دفاع خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں ،پاکستان کے ہاتھوں شکست فاش سے دوچار ہونے کے بعد سے انکا دماغی توازن بگڑ چکا ہے اس لیے وہ سندھ کو بھارت کا حصہ بنانے کی بات کرتے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ ڈسٹرکٹ بار نے آ ئینی ترامیم کو مسترد کر دیا

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا مریم نواز ہیلتھ کلینک ورسالکے کا اچانک دورہ

وزیرآباد:مین بازار میں تجاوزات کیخلاف کا رروا ئی ، تھڑے مسمار

بہترین خدمات پر جماعت اسلامی کے رہنما خالد محمود کیلئے اعزازی شیلڈ

آل پنجاب جے ڈبلیو ایس ہاکی ٹورنامنٹ النور کلب کا مونکے نے جیت لیا

خاتون کی 60ایکڑ اراضی اسکے دیور سے فوری واگزار کرانے کی ہدایت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ