گندم 4500،گنا 600روپے فی من کیا جائے ،کسان اتحاد

  • اسلام آباد
کپاس کے شعبے کی بحالی ،سبزیوں کی قیمتوں میں مڈل مین کا کردار کم کیا جائے حالات ایسے رہے تو فیکٹریاں بند ، چولہے ٹھنڈے ، روٹی بھی نہیں ملے گی ،پریس کانفرنس

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر،نامہ نگار ) کسان اتحاد پاکستان کے مرکزی چیئرمین خالد حسین باٹھ نے مطالبہ کیا ہے کہ گنے کا ریٹ کم از کم 600 روپے فی من مقرر کیا جائے ، گندم کا ریٹ 4500 روپے رکھا جائے ، کپاس کے شعبے کی بحالی کے لیے فوری اقدامات ،سبزیوں کی قیمتوں میں مڈل مین کا کردار کم ،سیلاب متاثرہ کسانوں کی فوری بحالی یقینی بنائی جائے ،گندم کے معاملے میں بھی کسان شدید دباؤ میں ہے ، حکومت نے گندم کا ریٹ 4500 روپے فی من نہ رکھا تو کسان آئندہ سیزن میں گندم کی کاشت نہیں کر سکے گا، غیر ملکی کسان خوشحال ہو رہا ہے جبکہ پاکستانی کسان مسلسل برباد ہو رہا ہے ،کسان اس وقت پاکستان کا سب سے بے بس، دباؤ میں اور سب سے زیادہ نظر انداز کیا جانے والا طبقہ ہے ،لیکن اگر کسان ہل نہ چلائے تو فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، چولہے ٹھنڈے پڑ جائیں گے ، روٹی میسر نہیں رہے گی، ان خیالات کا اظہار کسان اتحاد پاکستان کے مرکزی صدر میاں عمیر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا،ان کا کہنا تھا کہ اس وقت چینی 220 سے 230 روپے فی کلو تک بک رہی ہے ، خاص طور پر بلوچستان اور کوئٹہ میں ریٹ سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود کسان سے گنا اب بھی وہی 350 سے 400 روپے فی من پر خریدا جا رہا ہے جو پچھلے سال دیا گیا تھا، یہ رویہ کسان کی محنت اور اس کی پوری فصل کے ساتھ مذاق ہے  ۔

 

