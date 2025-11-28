5اشتہاریوں سمیت 17جرائم پیشہ افراد گرفتار
سبزی منڈی، سہا لہ، نیلور، بہا رہ کہو، شہزاد ٹا ؤن ، بنی گا لہ میں کارروائیاں ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت ، اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، مقدمات درج
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث پا نچ اشتہا ریو ں سمیت 17جر ائم پیشہ افراد گرفتار کر لیے ،ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔ اس سلسلے میں سبزی منڈی، سہا لہ، نیلور، بہا رہ کہو، شہزاد ٹا ؤن اور تھا نہ بنی گا لہ پولیس نے 12ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1,125گر ام چرس، مختلف بور کے سات پستول، دو گنیں اور دو کلا شنکوفیں معہ ایمونیشن برآمد کرلیں، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ مجرمان اشتہا ری اور عدالتی مفرروان کی گرفتار ی کے لئے چلا ئی جا نے والی خصوصی مہم کے دوران پا نچ مجرمان کی گرفتار ی عمل میں لا ئی گئی ۔