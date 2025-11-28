صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5اشتہاریوں سمیت 17جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
5اشتہاریوں سمیت 17جرائم پیشہ افراد گرفتار

سبزی منڈی، سہا لہ، نیلور، بہا رہ کہو، شہزاد ٹا ؤن ، بنی گا لہ میں کارروائیاں ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت ، اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، مقدمات درج

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث پا نچ اشتہا ریو ں سمیت 17جر ائم پیشہ افراد گرفتار کر لیے ،ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔ اس سلسلے میں سبزی منڈی، سہا لہ، نیلور، بہا رہ کہو، شہزاد ٹا ؤن اور تھا نہ بنی گا لہ پولیس نے 12ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1,125گر ام چرس، مختلف بور کے سات پستول، دو گنیں اور دو کلا شنکوفیں معہ ایمونیشن برآمد کرلیں، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ مجرمان اشتہا ری اور عدالتی مفرروان کی گرفتار ی کے لئے چلا ئی جا نے والی خصوصی مہم کے دوران پا نچ مجرمان کی گرفتار ی عمل میں لا ئی گئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ ڈسٹرکٹ بار نے آ ئینی ترامیم کو مسترد کر دیا

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا مریم نواز ہیلتھ کلینک ورسالکے کا اچانک دورہ

وزیرآباد:مین بازار میں تجاوزات کیخلاف کا رروا ئی ، تھڑے مسمار

بہترین خدمات پر جماعت اسلامی کے رہنما خالد محمود کیلئے اعزازی شیلڈ

آل پنجاب جے ڈبلیو ایس ہاکی ٹورنامنٹ النور کلب کا مونکے نے جیت لیا

خاتون کی 60ایکڑ اراضی اسکے دیور سے فوری واگزار کرانے کی ہدایت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ