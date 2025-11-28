آئی بی سی سی کے زیر اہتمام ماسٹر ٹرینرز سے متعلق ورکشاپ کا انعقاد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں تصوراتی امتحانات کو یقینی بنانے کیلئے۔۔
ماسٹر ٹرینرز اور آئٹم رائٹرز کی استعداد بڑھانے کیلئے دو روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا، جس میں ملک بھر سے ماہرین تعلیم، اساتذہ اور تعلیمی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس ورکشاپ کا مقصد ڈیجیٹل تبدیلی کو فروغ دینا اور کلاس روم میں تدریسی و تشخیصی معیار کو بہتر بنانا تھا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی سی سی ڈاکٹر غلام علی ملاح کے نے ٹیکنالوجی پر مبنی تدریسی ماحول کی فوری ضرورت پر روشنی ڈالی۔