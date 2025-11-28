صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی بی سی سی کے زیر اہتمام ماسٹر ٹرینرز سے متعلق ورکشاپ کا انعقاد

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں تصوراتی امتحانات کو یقینی بنانے کیلئے۔۔

 ماسٹر ٹرینرز اور آئٹم رائٹرز کی استعداد بڑھانے کیلئے دو روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا، جس میں ملک بھر سے ماہرین تعلیم، اساتذہ اور تعلیمی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس ورکشاپ کا مقصد ڈیجیٹل تبدیلی کو فروغ دینا اور کلاس روم میں تدریسی و تشخیصی معیار کو بہتر بنانا تھا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی سی سی ڈاکٹر غلام علی ملاح کے نے ٹیکنالوجی پر مبنی تدریسی ماحول کی فوری ضرورت پر روشنی ڈالی۔ 

 

