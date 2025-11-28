صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کی قومی ترقی میں فعال شرکت کیلئے پرعزم ،اورنگزیب کچھی

  • اسلام آباد
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)وفاقی وزیر قومی ورثہ و ثقافت اورنگزیب خان کھچی نے کہا ہے کہ حکومت ثقافتی شعبے کو مضبوط بنانے اور۔۔

 خواتین کی قومی ترقی میں فعال شرکت کی حوصلہ افزائی کے لیے پرعزم ہے ، خواتین کی تعلیم ، ہنر اور ان کو بااختیار بنانے میں ہر طرح کا تعاون کر رہے ہیں ، ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈریم پاکستان ،سندھو سوشل ویلفیئر ٹرسٹ اور گروئنگ ویمن کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔   اے پی پی کے ایم ڈی عاصم کھچی نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ 

 

