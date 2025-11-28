صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طلبہ میڈیاخواندگی جھوٹے بیانیہ کا پھیلائو روک سکتے ہیں، شفقت عباس

  • اسلام آباد
دنیا کو نئی کشمکش کا سامنا ہے جس کا آغاز میدان جنگ نہیں ڈیجیٹل دائرے میں ہے :خطاب

 اسلام آباد ( دنیا رپورٹ ) ڈائریکٹر جنرل پی آئی ڈی لاہور شفقت عباس نے کہا ہے کہ طلبہ خود کو میڈیاخواندگی، تنقیدی سوچ وڈیجیٹل تصدیق کی مہارتوں سے آراستہ کر کے جھوٹے بیانیے کے پھیلائو کو روک اور اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ سچائی پروپیگنڈے پر غالب ہو،لہٰذایونیورسٹیوں و کالجوں کو اپنے سیکھنے کے ماحول میں ڈیجیٹل بیداری اور اخلاقی ابلاغ کو مربوط کرنا چاہیے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پی آئی ڈی لاہور کی جانب سے ڈیپارٹمنٹ آف میڈیا ڈویلپمنٹ کمیو نیکیشن پنجاب یونیورسٹی میں \"ڈیجیٹل انتہا پسندی کے دور میں امن کی سفارت کاری\" کے موضوع پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔سیمینار میں شعبہ کے طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی، ڈی جی پی آئی ڈی نے کہا کہ دنیا کو آج ایک نئی قسم کی کشمکش کا سامنا ہے جس کا آغاز میدان جنگ سے نہیں،ڈیجیٹل دائرے میں ہوتا ہے ، جہاں بیانیے کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور سچائیوں کو مسخ کیا جاتا ہے ۔،اسی طرح تصورات کو پہلی گولی چلنے سے بہت پہلے ہتھیار بنا دیا جاتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ پہلگام حملے اور پاک بھارت کے درمیان مئی کے تنازعہ کے چند منٹوں کے اندرانڈیا نے ڈیجیٹل پروپیگنڈے کی ایک مربوط مہم چلائی۔ 

 

