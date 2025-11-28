صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آسان خدمت مرکز کا 70فیصد کام مکمل ،معیار پر سمجھوتہ نہیں ،رندھاوا

  • اسلام آباد
آسان خدمت مرکز کا 70فیصد کام مکمل ،معیار پر سمجھوتہ نہیں ،رندھاوا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر،نیوزرپورٹر)چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے متعلقہ افسران کے ہمراہ آسان خدمت مرکز بلڈنگ منصوبے کا دورہ کیا

 ،منصوبے کی تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش کے کاموں میں ہونے والی پیشرفت کا معائنہ کیا۔ منصوبے کا مجموعی طور پر 70 فیصد سے زائد تعمیراتی کاموں کو مکمل کرلیا گیا ہے ۔ چیئرمین سی ڈی نے کہا کہ منصوبے پر کام کی جلد تکمیل کے ساتھ اعلیٰ معیار کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے ۔وفاقی وزیر  شزا فاطمہ نے بھی آسان خدمت سینٹر کا دورہ کیا، شہری سروس ڈلیوری، انٹیگریٹڈ عوامی خدمات اور ٹیکنالوجی پر مبنی فیسلیٹیشن ماڈل پر بریفنگ دی گئی  ۔ منصوبے کی تکمیل میں کوالٹی کے اعلیٰ معیار پر کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ادھر اسلام آباد کو سمارٹ سٹی بنانے کیلئے جدید ٹریفک مینجمنٹ نظام اور ڈیجیٹل پارکنگ کے حوالے سے سی ڈی اے ہیڈکوارٹرز میں اجلاس ہوا۔ اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ شہر بھر میں گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگانے کا عمل تیزی سے جاری ہے ۔ ابتک 35000 سے زائد گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگائے جاچکے ہیں۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ اسلام آباد میں ڈیجیٹل پارکنگ اور ٹریفک کے مسائل کے حل کیلئے جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا استعمال عمل میں لایا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ