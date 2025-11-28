آسان خدمت مرکز کا 70فیصد کام مکمل ،معیار پر سمجھوتہ نہیں ،رندھاوا
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر،نیوزرپورٹر)چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے متعلقہ افسران کے ہمراہ آسان خدمت مرکز بلڈنگ منصوبے کا دورہ کیا
،منصوبے کی تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش کے کاموں میں ہونے والی پیشرفت کا معائنہ کیا۔ منصوبے کا مجموعی طور پر 70 فیصد سے زائد تعمیراتی کاموں کو مکمل کرلیا گیا ہے ۔ چیئرمین سی ڈی نے کہا کہ منصوبے پر کام کی جلد تکمیل کے ساتھ اعلیٰ معیار کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے ۔وفاقی وزیر شزا فاطمہ نے بھی آسان خدمت سینٹر کا دورہ کیا، شہری سروس ڈلیوری، انٹیگریٹڈ عوامی خدمات اور ٹیکنالوجی پر مبنی فیسلیٹیشن ماڈل پر بریفنگ دی گئی ۔ منصوبے کی تکمیل میں کوالٹی کے اعلیٰ معیار پر کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ادھر اسلام آباد کو سمارٹ سٹی بنانے کیلئے جدید ٹریفک مینجمنٹ نظام اور ڈیجیٹل پارکنگ کے حوالے سے سی ڈی اے ہیڈکوارٹرز میں اجلاس ہوا۔ اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ شہر بھر میں گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگانے کا عمل تیزی سے جاری ہے ۔ ابتک 35000 سے زائد گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگائے جاچکے ہیں۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ اسلام آباد میں ڈیجیٹل پارکنگ اور ٹریفک کے مسائل کے حل کیلئے جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا استعمال عمل میں لایا جائے ۔