  • اسلام آباد
وزیر مملکت وجیہہ قمر کی قطر چیریٹی کے سی ای اوسے ملاقات

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی وزیر مملکت وجیہہ قمر نے قطر چیریٹی کے ہیڈکوارٹرز دوحہ میں سی ای او یوسف بن احمد الکواری سے ملاقات کی۔ تعلیم، سکل ڈویلپمنٹ اور کمیونٹی کی بہتری سے متعلق انسانی ہمدردی کے منصوبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔

